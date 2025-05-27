Против рыцарей с автоматом наперевес - Kingmakers выйдет в ранний доступ 8 октября

Разработчики из Redemption Road Games и издатель tinyBuild объявили дату выхода амбициозного шутера/стратегии Kingmakers в раннем доступе: релиз состоится 8 октября 2025 года на PC через Steam и Epic Games Store.

В этой уникальной игре вы перенесетесь в охваченную войной средневековую Англию… с современным арсеналом. Главный герой — путешественник во времени, которому предстоит изменить ход истории и предотвратить будущее разрушение.

Kingmakers объединяет стратегию в реальном времени с управлением от третьего лица. Тысячи солдат одновременно сражаются на поле боя, управляемые ИИ нового поколения. Игрок может лично вступать в бой или координировать действия армии — при этом в распоряжении окажутся и катапульты, и пулемёты, и даже авиаудары.

Проект поддерживает кооператив на четырёх игроков. Вместе вы сможете штурмовать замки, разрушать оборону врага и защищать союзников в самых масштабных сражениях года.