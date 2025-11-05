"Гигахрущевский дрифт жигулем": в российском хорроре "Клеть" вышел апдейт

Новые аномальные уровни, биом, механика вождения и босс

Российские разработчики хоррора «Клеть» по вселенной «Самосбора» выпустили масштабное обновление — «Парниковый сектор». Геймеров ждут новый биом, уникальные враги, возможность кататься на машине, несколько аномальных этажей, а также босс по прозвищу Колымага. Также разработчики исправили баги, изменили все журнальные записки и добавили новый саундтрек.

Геймеры приятно удивились такому обновлению и пошутили, что хоррор-игра про лифт незаметно превратилась в «Форсаж» про «Жигули».

Что случилось с моей игрой про лифт, лол.

ГИГАХРУЩЕВСКИЙ ДРИФТ ЖИГУЛЕМ.

Когда пропустил две обновы игры про лифт и решил глянуть, че там наделали.

«Клеть», последний дрифт. В главных ролях Скала [актер Дуэйн Джонсон].

Это очень круто, дяди навалили будь здоров.

«Клеть» доступна в российском Steam за 365 рублей.