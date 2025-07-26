The Knightling ушла на золото, но версия для Switch отменена

Студия Twirlbound поделилась новостями об ожидаемой экшен-адвенчуре The Knightling, вдохновлённой серией Zelda. Игра официально ушла на золото и готовится к релизу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S — запуск намечен на 28 августа 2025 года.

Однако вместе с хорошими новостями пришли и неприятные: разработчики отменили версию для Nintendo Switch.

«Это было трудное решение, и мы понимаем, что это разочарует фанатов, ожидавших релиз на Switch», — говорится в официальном заявлении.

Хотя владельцам гибридной консоли остаётся только грустить, в сети уже звучат просьбы перенести The Knightling на грядущую Switch 2.