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Командиры бездорожья 2028 г.
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От третьего лица
5.9 29 оценок

Наша техника для нашей аудитории - новые детали "Командиров бездорожья"

Simple Jack Simple Jack

Мордовская компания «Фоксхаунд», работающая над масштабной многопользовательской гонкой «Командиры бездорожья», дала интервью каналу «Игровой Надзор». На вопросы ведущего ответил продюсер игры Александр Зезюлин, а мы собрали самое главное из его ответов.

  • В студии сейчас около 50 человек, ближе к релизу состав команды увеличится примерно вдвое — компания активно набирает сотрудников.
  • Цель разработчиков — сделать игру без насилия, с «семейным» рейтингом.
  • «Фоксхаунд» ведет переговоры с различными производителями с целью расширения автопарка до релиза и после него.
  • «Командиры бездорожья» не будут еще одной игрой про гонки. Идея в том, чтобы дать игроку серийный грузовик и позволить его дорабатывать по мере получения наград за рейды. Речь как о техническом тюнинге, так и о стайлинге.
  • Игра создается на доработанной авторами версии Unreal Engine 5.
  • Основной игровой режим — поездка из одной точки карты в другую с самостоятельным выбором дороги.

Полная запись восьмого выпуска «Росигрнадзора», интервью начинается с 19:35

«Командиры бездорожья» анонсированы 12 апреля 2025 года. Игра посвящена ралли-рейдам на КАМАЗах и сконцентрирована на онлайн-заездах. Дата выхода не называется.

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