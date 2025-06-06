Наша техника для нашей аудитории - новые детали "Командиров бездорожья"

Мордовская компания «Фоксхаунд», работающая над масштабной многопользовательской гонкой «Командиры бездорожья», дала интервью каналу «Игровой Надзор». На вопросы ведущего ответил продюсер игры Александр Зезюлин, а мы собрали самое главное из его ответов.

В студии сейчас около 50 человек, ближе к релизу состав команды увеличится примерно вдвое — компания активно набирает сотрудников.

Цель разработчиков — сделать игру без насилия, с «семейным» рейтингом.

«Фоксхаунд» ведет переговоры с различными производителями с целью расширения автопарка до релиза и после него.

«Командиры бездорожья» не будут еще одной игрой про гонки. Идея в том, чтобы дать игроку серийный грузовик и позволить его дорабатывать по мере получения наград за рейды. Речь как о техническом тюнинге, так и о стайлинге.

Игра создается на доработанной авторами версии Unreal Engine 5.

Основной игровой режим — поездка из одной точки карты в другую с самостоятельным выбором дороги.

Полная запись восьмого выпуска «Росигрнадзора», интервью начинается с 19:35

«Командиры бездорожья» анонсированы 12 апреля 2025 года. Игра посвящена ралли-рейдам на КАМАЗах и сконцентрирована на онлайн-заездах. Дата выхода не называется.