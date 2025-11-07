У многопользовательского ралли на КАМАЗах "Командиры бездорожья" выходит демо в VKplay

Студия «Фоксхаунд» открывает доступ к публичной демо-версии своего нового проекта — многопользовательской гонки «Командиры Бездорожья». Первые заезды стартуют 7 ноября в 20:00 по мск на платформе VK Play и будут проходить каждую неделю в формате выходных заездов: с вечера пятницы до ночи понедельника. Тест продлится четыре недели.

Главная идея проекта — вовлечь игроков в процесс разработки с самого начала. Как отметил директор по продукту Дмитрий Карасев:

В отличие от классических закрытых альфа-тестов, мы выбираем открытый подход к разработке. Приглашая игроков стать соавторами, мы хотим собрать максимально честную обратную связь по физике грузовиков, дизайну трасс и игровому процессу, чтобы улучшать игру уже на ранних этапах.

«Командиры Бездорожья» — бесплатная онлайн-гонка, вдохновлённая духом российских ралли-рейдов. Здесь можно соревноваться на мощных КАМАЗах и других отечественных грузовиках, модернизируя их под себя. Трассы построены на основе реальных регионов России — от степей Поволжья до суровых ландшафтов плато Путорана.

В демо-версии игроки смогут участвовать в мультиплеерных заездах до 12 человек и испытать 9 моделей грузовиков, включая легендарный КАМАЗ 43105 и современный КАМАЗ 432690. Каждая гонка проходит по детально воссозданным маршрутам Поволжья и Алтая, где реализована аутентичная физика и атмосфера российского бездорожья.

Релиз игры запланирован на четвёртый квартал 2026 года, а пока проект можно добавить в список желаемого на VK Play.