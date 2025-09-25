ЧАТ ИГРЫ
Командиры бездорожья 2026 г.
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От третьего лица
5.8 38 оценок

Вышел новый трейлер "Командиров бездорожья" - российского ралли-симулятора

Simple Jack Simple Jack

Студия Foxhound опубликовала новый трейлер условно-бесплатного гоночного симулятора «Командиры бездорожья». В ролике под убойную музыку показали жаркие заезды на грузовиках по различным локациям. Это реальные места: геймеры прокатятся по Поволжью, Западной Сибири, Горному Алтаю, Мордовии, Баргузинскому тракту и плато Путорана.

«Командиры бездорожья» – онлайн-гонки по пересеченной местности, в которых игроку предстоит стать командиром спортивного экипажа и принять участие в раллийных соревнованиях. Гонять предстоит на грузовиках российского производства — от серийных моделей до спортивных автомобилей. Автопарк можно будет кастомизировать, меняя технические характеристики или внешний вид машин.

Релиз игры запланирован на конец 2026 года. А уже 7 ноября 2025-го выйдет демоверсия, которая будет доступна четыре недели в формате выходного дня.

JackBV
selfreaver

вот это прям хорошая)

NevSan
WerGC

такое ощущение что игрушечные машинки катаешь,не серьезно

Footmob
ралли-симулятора
гоночного симулятора

о да, симулятор... Это даже аркадой-то сложно назвать...

Геральт Батькович

Что то выглядит мягко говоря не очень

NevSan

Этот "прорыв".

KLON_ROVER

Мда, грузовики ведут себя так как будто ничего не весят.

Думаю нас ждет очередная НФС РАША на камазах

dimon99rus

Кажется, разрабы не знают, что такое действительно "симулятор".
Лучше бы такое на мобилки выпустили - на пк или консоли это просто позор. Игрушечные камазы по полу катать - и то драйва и эмоций больше будет, наверное)

Да и название игры... Будто очередной шлак из начала 2000-х...