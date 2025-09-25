Вышел новый трейлер "Командиров бездорожья" - российского ралли-симулятора

Студия Foxhound опубликовала новый трейлер условно-бесплатного гоночного симулятора «Командиры бездорожья». В ролике под убойную музыку показали жаркие заезды на грузовиках по различным локациям. Это реальные места: геймеры прокатятся по Поволжью, Западной Сибири, Горному Алтаю, Мордовии, Баргузинскому тракту и плато Путорана.

«Командиры бездорожья» – онлайн-гонки по пересеченной местности, в которых игроку предстоит стать командиром спортивного экипажа и принять участие в раллийных соревнованиях. Гонять предстоит на грузовиках российского производства — от серийных моделей до спортивных автомобилей. Автопарк можно будет кастомизировать, меняя технические характеристики или внешний вид машин.

Релиз игры запланирован на конец 2026 года. А уже 7 ноября 2025-го выйдет демоверсия, которая будет доступна четыре недели в формате выходного дня.