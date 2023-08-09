На VK Play началась бесплатная раздача интерактивной новеллы "Кужлевка"

В 1992 году Россия переживает тяжёлые времена. Но для жителей одной далёкой деревни это не самая большая проблема. Им приходится стать свидетелями и участниками невероятного события — первого контакта с инопланетной цивилизацией. И эти пришельцы не похожи на тех, кого мы видели в фильмах и книгах.

Они не атакуют и не захватывают, а скрываются в своей летающей тарелке и изучают людей через их желания. Каждый, кто попадает внутрь, может исполнить свою мечту — но зачастую это оборачивается непредсказуемыми последствиями. Иногда смешными, иногда страшными. Иногда обоими сразу.

Исход этой встречи и выводы, которые инопланетяне сделают о нашей цивилизации, зависят от ваших действий и решений.