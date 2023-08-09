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об игре
Kujlevka 06.04.2023
7.1 18 оценок

На VK Play началась бесплатная раздача интерактивной новеллы "Кужлевка"

Borovik-rus
Новости

Инопланетный корабль терпит крушение в отдаленной российской деревушке, превратив погибающий колхоз в мостик между мирами. Исход этой встречи и выводы, которые инопланетяне сделают о нашей цивилизации, зависят от ваших действий и решений!

Познакомьтесь с инопланетной расой вне привычных руин покорённых инопланетянами городов или коридоров секретных лабораторий. На этот раз они действительно просто хотят поговорить... или нет?

Кужлёвка воссоздает узнаваемую и близкую сердцу отечественного игрока атмосферу родного быта, но на этот раз – никаких серых хрущёвок. Вспомните бабушкину деревню!

Игру можно забрать до 11 августа включительно.

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7
15
Kujlevka
06.04.2023
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Mad_cloud

Довольна интересная игра получилась а тут еще и бесплатно раздают ,однозначно брать.

6
OculusMortem

Игра хорошая, хотел купить в стиме, но внезапно разработчики подогнали ключик бесплатно, спасибо им!

2
FlexGum

Стимовский ключик подогнали, чтоб не марался об эту ВКпомойку?)

-1
OculusMortem FlexGum

Воистину!

1
peperonin

ключ с этой раздачи подогнали, или отдельно за что-то другое?

0
OculusMortem peperonin

Нет, не с этой, подогнали еще месяц назад где-то.

0
tvorog8088

Душевная игра мне понравилась.

2
Stastanis

Спасибо, забрал.

1
6363

Забрал, вроде прикольно.

1
PuserG

А чё, стратегия эпик геймс с раздачами настолько хороша, что русские тоже решили попробовать?

0
OculusMortem

Стратегия хороша только тогда, когда там раздают и крупные ААА игры в том числе.

0
Mad Nachtigall

Игра нафиг никому не нужна, ВК тоже. Решили объединить усилия :D

-1
FlexGum

Конечно надо сделать акцент на русских, и навязать нарратив о том что только копировать и могут, а не на том что это стандартная практика для онлайн магазинов для завлечения новых клиентов.

0
PuserG FlexGum

У тебя русофобия что-ли? Не вижу никаких проблем вкплэй называть русскими. И стандартная практика это уже вторую неделю бесплатно раздавать игры? 1997 тогда, сейчас кужлёвка.

-1
Grand_91 PuserG

Как вы задолбали везде свою русофобию приплетать

0