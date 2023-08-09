На VK Play началась бесплатная раздача интерактивной новеллы "Кужлевка"

Инопланетный корабль терпит крушение в отдаленной российской деревушке, превратив погибающий колхоз в мостик между мирами. Исход этой встречи и выводы, которые инопланетяне сделают о нашей цивилизации, зависят от ваших действий и решений!
Познакомьтесь с инопланетной расой вне привычных руин покорённых инопланетянами городов или коридоров секретных лабораторий. На этот раз они действительно просто хотят поговорить... или нет?
Кужлёвка воссоздает узнаваемую и близкую сердцу отечественного игрока атмосферу родного быта, но на этот раз – никаких серых хрущёвок. Вспомните бабушкину деревню!
Игру можно забрать до 11 августа включительно.
Довольна интересная игра получилась а тут еще и бесплатно раздают ,однозначно брать.
Игра хорошая, хотел купить в стиме, но внезапно разработчики подогнали ключик бесплатно, спасибо им!
Стимовский ключик подогнали, чтоб не марался об эту ВКпомойку?)
Воистину!
ключ с этой раздачи подогнали, или отдельно за что-то другое?
Нет, не с этой, подогнали еще месяц назад где-то.
Душевная игра мне понравилась.
Спасибо, забрал.
Забрал, вроде прикольно.
А чё, стратегия эпик геймс с раздачами настолько хороша, что русские тоже решили попробовать?
Стратегия хороша только тогда, когда там раздают и крупные ААА игры в том числе.
Игра нафиг никому не нужна, ВК тоже. Решили объединить усилия :D
Конечно надо сделать акцент на русских, и навязать нарратив о том что только копировать и могут, а не на том что это стандартная практика для онлайн магазинов для завлечения новых клиентов.
У тебя русофобия что-ли? Не вижу никаких проблем вкплэй называть русскими. И стандартная практика это уже вторую неделю бесплатно раздавать игры? 1997 тогда, сейчас кужлёвка.
Как вы задолбали везде свою русофобию приплетать