Ретро-шутер в постсоветском сеттинге Kvark добрался до раннего доступа ©

Наверняка вы заметили, что в последнее время стало выходить все больше проектов в жанре ретро-шутеров, да и многие из них получают весьма неплохой отклик от игрового сообщества. Вот и Perun Creative сообщила о выходе своего детища под названием Kvark в стадии раннего доступа на площадке Steam. Уже сейчас игру можно приобрести с 10% скидкой за 531 рубль.

Ретро-шутер Kvark имеет весьма любопытную отличительную черту от других проектов - он создан в сеттинге вымышленной постсоветской Чехии 80-х годов. Игрокам предстоит отправиться в опасное приключение по подземным туннелям, наполненными непростыми испытаниями и противниками, которые так и норовят остановить главного героя. Так как проект находится в стадии раннего доступа, разработчики обещают регулярно выпускать обновления с правками и новым контентом, дабы наполнить проект интересными нововведениями и убрать критические ошибки до официального релиза.