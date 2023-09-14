Состоялся релиз стратегической игры Land Above Sea Below ©

Очаровательная и расслабляющая стратегическая игра Land Above Sea Below, созданная студией Glassscannon, отправляется в путешествие по безмятежному миру исследований и душевных размышлений.

Созданная студией Glassscannon, эта игра обещает игрокам погрузиться в мир спокойствия и чудес, проверяя их способность планировать наперед и работать над созданием "Вечной осени". Приобрести игру можно уже сегодня по цене 272 рублей.

Игра Land Above Sea Below, сопровождаемая успокаивающим саундтреком и выполненная в художественном стиле, изящно передающем замысловатую красоту природы, позволяет погрузиться в мир, воспевающий красоту окружающего нас мира.

Игра Land Above Sea Below - это элегантное сочетание исследования, релаксации и значимых связей, которое манит игроков отправиться в приключение, успокаивающее душу и оставляющее неизгладимые впечатления.