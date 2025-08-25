Авторы The Last Caretaker показали новый трейлер

На Gamescom 2025 экшен-симулятор выживания The Last Caretaker вновь привлек внимание публики благодаря свежему трейлеру, подтверждающему выход игры на PC до конца года. Команда Channel37 показала фрагменты игрового процесса, в которых чередуются напряжённые перестрелки и управление базой, демонстрируя возможности раннего доступа через Steam.

Анонсированный ещё на Future Games Show, The Last Caretaker переносит игроков в постапокалиптический мир, где Земля погрузилась под воды океанов. Игрок берёт на себя роль робота-«Хранителя», пробудившегося после векового сна с целью восстановить комплекс Lazarus, спасти последних людей и отправить остатки человечества в космос, чтобы дать виду шанс на выживание.

Проект предлагает одиночное и глубоко атмосферное приключение: путешествия по открытому океану, исследование заброшенных сооружений и станций, ремонт оборудования и строительство жизненно важных систем. Каждое место таит в себе как опасности, так и ценные ресурсы, а также фрагменты истории человечества, раскрывающие причины катастрофы.

Новый трейлер подчеркивает уникальную смесь экшена, стратегии и исследования, создавая ощущение, что каждый шаг «Хранителя» важен для будущего человечества. The Last Caretaker обещает стать не просто игрой о выживании, а эмоциональной одиссей в мире, где надежда — на последних роботов.