Last Epoch хвастается результатами первого месяца игры

Прошел месяц с момента официального запуска Last Epoch, и компания Eleventh Hour Games представила статистику результатов игры за этот период.
Из инфографики вы можете узнать: какой базовый класс самый популярный, какой мастер-класс самый популярный, а также сколько смертей было зафиксировано на софткоре и хардкоре.
Но самая важная цифра - это количество игроков (2,1 миллиона), что означает, что за последние 30 дней Last Epoch купили 2,1 миллиона человек.
Добавьте к этому информацию о том, что еще до своего выхода Last Epoch достигла отметки в один миллион игроков, так что общее количество проданных копий уже превысило 3 миллиона.
Он-лайн уже упал раза в 3, а после выхода новой лиги в пое еще меньше будет.
Сами виноваты. Не хотели решать проблемы с серваками, проблема решилась оттоком игроков.
Тут в статистике не хватает времени проведённой в загрузках между локациями.
Все еще нет последних 3 сюжетных глав...
А я все никак не могу последнего сюжетного босса убить. Дохожу до 3 фазы и ваншот. Бесит. Уже разными классами пробовал, один фиг то на 2 то на 3 фазе убивает. Эндгейм мне кажись в этой игре не светит.
зря народ не пользуется - Primalist- мощный класс.