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Last Epoch 30.04.2019
8.1 111 оценок

Полная версия дьяблоида Last Epoch выйдет в феврале 2024 года

monk70
Новости

Разработчик Eleventh Hour Games объявил, что ролевая игра Last Epoch, основанная на добыче, выйдет из раннего доступа 21 февраля 2024 года. Первоначально игра была выпущена как игра раннего доступа в Steam еще в мае 2019 года и с тех пор претерпела немало обновлений, включая поддержку кооперативного многопользовательского режима.

В сообщении на форуме Last Epoch студия заявила, что у нее есть планы по выпуску контента для игры после запуска. Last Epoch будет получать существенный новый контент каждые несколько месяцев в сезонном формате, который студия называет циклами. Эти циклы принесут с собой, среди прочего, новый контент, навыки, уникальные предметы и игровые системы.

На пути к запуску версии 1.0 в Last Epoch все еще планируется добавить довольно много контента, включая добавление фракций предметов и первы взгляд на чернокнижника в январе. В начале февраля выйдет предварительная версия Falconer, поскольку игра приближается к последнему месяцу раннего доступа.

Как и ее современники в Diablo 4 и Path of Exile, Last Epoch — это ролевая игра, ориентированная на добычу, которая погружает игроков в историю, основанную на путешествиях во времени. Уникальная особенность игры заключается в том, что ее навыки имеют свои собственные деревья навыков, которые могут влиять на их работу. В Last Epoch есть пять игровых классов, каждый из которых имеет три класса мастерства, которые открываются в ходе игровой кампании.

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