Для стратегии Last Train Home вышло первое дополнение

Ashborne Games из Чехии представили Legion Tales - первое дополнение к сурвайвал-стратегии Last Train Home. Этот аддон расширяет игровой мир десятком новых миссий, описывающих подвиги чехословацкого легиона.
Погрузитесь в новые приключения солдат Чехословацкого легиона в их захватывающем путешествии по дороге домой. Присоединитесь к Золтану, опытному боевому ветерану и рассказчику историй. Он с радостью поделится с вами своими воспоминаниями о братстве и доблести.
"Last Train Home" была выпущена на ПК в ноябре 2023 года.
У этой игры нет ни малейшей вариативности сюжета.