Новый трейлер стратегии Last Train Home посвящён управлению командой

Что заставляет человека продолжать двигаться вперед в тяжелой ситуации? На этот вопрос вам придется ответить в мрачной стратегии в реальном времени Last Train Home. Командовать своими подчинёнными из Чехословацкого легиона — это не только вести их в бой или определять курс вашего поезда. Обеспечение их средствами к существованию и кровом — это только начало. Речь также идет о сохранении их психического благополучия и разжигании пламени надежды. Надеюсь, что они в конце концов вернутся домой и выдержат предстоящие трудности.

Последний трейлер посвящен вашим однополчанам. Ваша конечная цель — безопасно провести их домой. Тем не менее, будьте готовы к суровой реальности, согласно которой вернуть всех обратно может оказаться невозможным. В этом непростом путешествии вам придется принимать трудные решения, в которых отличить добро от зла будет непросто.

Last Train Home разработана компанией Ashborne Games в Брно, Чешская Республика, и выйдет на ПК 28 ноября 2023 года.