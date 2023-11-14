Новый трейлер стратегии Last Train Home раскрывает разнообразные роли солдат

Разработчики предстоящей стратегии в реальном времени Last Train Home выпустили новый трейлер, в котором раскрыли разнообразные роли солдат. На трудном пути обратно на свою родину, в недавно образованную Чехословацкую Республику, легионерам приходится выполнять самые разные роли: инженеры и повара, кочегары, ухаживающие за постоянно угасающими вещами. пламя, гренадеры, бросающиеся в бой, или стрелки, удерживающие линию фронта.
Медики неустанно оказывают помощь раненым, а разведчики осторожно исследуют опасности, подстерегающие впереди. Это непростое обучение разворачивается среди мрачного театра военных действий или торжественных обязанностей на борту поезда. Каждое испытание оттачивает их навыки, приобретая бесценный опыт. Хотя необходимо заботиться о каждом солдате, потеря опытного медика вызывает более сильный резонанс, чем потеря новичка-стрелка.
Last Train Home выйдет на ПК 28 ноября 2023 года.
Скорее бы выход...