Новый трейлер стратегии Last Train Home раскрывает разнообразные роли солдат

Примите участие в истории чехословацкого легиона, который пытается вернуться домой после Первой мировой войны на бронированном поезде. Вас ждёт опасное путешествие по разорённым войной землям, где вам придётся сражаться с врагами, выживать в суровых условиях и принимать сложные решения. Ваша миссия кажется невозможной, но вы не должны сдаваться.

Last Train Home — это историческая стратегия в реальном времени, основанная на реальных событиях. Вам предстоит управлять своим поездом и своим отрядом, обеспечивая их всем необходимым для продолжения пути. Вы сможете модернизировать свой поезд, лечить своих солдат и поднимать им мораль. Вы также сможете останавливаться в разных местах и выполнять разнообразные задания, используя свои боевые навыки и тактику. Ваши действия повлияют на ход сюжета и судьбу ваших товарищей.