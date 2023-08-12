THQ Nordic показала геймплей стратегии Last Train Home ©

В рамках THQ Nordic Showcase был показан геймплейный трейлер игры Last Train Home, стратегии от Ashborne Games.

Трейлер Last Train Home демонстрирует несколько геймплейных эпизодов вперемешку с живыми сценами и CGI-фрагментами. В ролике кратко рассказывается об основных особенностях игры, в том числе об исследовании и управлении войсками.

Last Train Home была анонсирована в июне 2023 года на выставке PC Games Show, а теперь снова представлена. В настоящее время релиз запланирован на 2023 год, и игра будет выпущена только на ПК.

Игра рассказывает о миссии в "пустынной и разоренной войной" стране. Место действия - Россия, охваченная гражданской войной между двумя великими армиями: Красной и Белой. Мы окажемся в центре событий и должны будем распоряжаться теми немногими ресурсами, которые есть в нашем распоряжении, и поддерживать боевой дух наших солдат.

Нам придется выживать в далеких сибирских болотах, борясь с холодом. Миссии выполняются в реальном времени, и мы должны постоянно планировать свои действия, выбирая, какие цели преследовать. Мы также можем экипировать солдат, чтобы улучшить их. Поезд также будет одним из наших союзников, и мы должны будем его модернизировать и поддерживать.

В основе игры Last Train Home лежит история Чехословацкого легиона и его борьбы во время Первой мировой войны.