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Last Train Home 2023 г.
2.8 9 оценок

THQ Nordic показала геймплей стратегии Last Train Home

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butcher69
Новости

В рамках THQ Nordic Showcase был показан геймплейный трейлер игры Last Train Home, стратегии от Ashborne Games.

Трейлер Last Train Home демонстрирует несколько геймплейных эпизодов вперемешку с живыми сценами и CGI-фрагментами. В ролике кратко рассказывается об основных особенностях игры, в том числе об исследовании и управлении войсками.

Last Train Home была анонсирована в июне 2023 года на выставке PC Games Show, а теперь снова представлена. В настоящее время релиз запланирован на 2023 год, и игра будет выпущена только на ПК.

Игра рассказывает о миссии в "пустынной и разоренной войной" стране. Место действия - Россия, охваченная гражданской войной между двумя великими армиями: Красной и Белой. Мы окажемся в центре событий и должны будем распоряжаться теми немногими ресурсами, которые есть в нашем распоряжении, и поддерживать боевой дух наших солдат.

Нам придется выживать в далеких сибирских болотах, борясь с холодом. Миссии выполняются в реальном времени, и мы должны постоянно планировать свои действия, выбирая, какие цели преследовать. Мы также можем экипировать солдат, чтобы улучшить их. Поезд также будет одним из наших союзников, и мы должны будем его модернизировать и поддерживать.

В основе игры Last Train Home лежит история Чехословацкого легиона и его борьбы во время Первой мировой войны.

8
5
Last Train Home
2023 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Adamantokha_00

Это что за игра ?! Часом , не про то , где Гитлер напал на обоссаную Польшу и "задуплил" ей ?!

3
Леший116rus

ну вроде интересно)

0
MelShlemming

А военные преступления можно будет совершать, чтобы полностью соответствовать реальной истории?

-1
M1KERUS

Ты щас про америкосов или 404х??

1
Rаyden

Фоллаут Шелтер жил! Фоллаут Шелтер живёт! Фоллаут Шелтер будет жить!

-1