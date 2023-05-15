Layers of Fear выходит 15 июня ©

Layers of Fear выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 15 июня, объявили разработчики Bloober Team и Anshar Studio. Новая демоверсия доступна для ПК через Steam до 22 мая.

«Мы очень рады объявить дату выхода Layers of Fear и предоставить игрокам Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК этот потрясающий опыт 15 июня», — заявил генеральный директор Bloober Team Петр Бабиено в пресс-релизе. «С мощью Unreal Engine 5 мы смогли создать игру, которая визуально превосходит наши предыдущие работы, предлагая незабываемое путешествие в умы измученных художников. Мы рады, что к нам присоединятся как новые, так и вернувшиеся игроки».

Также недавно были объявлены рекомендуемые для игры характеристики ПК.

Layers of Fear (2023) является одним из пионеров в использовании долгожданного движка Unreal Engine 5. Используя мощь своей передовой технологии, игра поддерживает трассировку лучей, HDR и разрешение 4K, что обеспечивает повышенную визуальную точность, потрясающие внутриигровые отражения и общую захватывающую графическую точность. Кроме того, Layers of Fear (2023) использует глобальное освещение Lumen для достижения привлекательного динамического освещения, визуальные эффекты Niagara для создания эффектов частиц в реальном времени и элементы управления системой действий для улучшения процесса разработки и оптимизации всей игровой механики. Предстоящая хоррор-хроника призвана раздвинуть границы визуального повествования в жанре психологического ужаса.