Релизный трейлер хоррора Layers of Fear ©

Layers of Fear получила новую демонстрацию с помощью вечно актуального релизного трейлера, который подтверждает доступность на PC, PS5 и Xbox Series X|S ремейка саги ужасов от Bloober Team, созданного на мощном движке Unreal Engine 5.

Сдержанно принятая международной прессой с рейтингами, соответствующими оригинальным главам, Layers of Fear включает в себя первые два эпизода сериала и сопутствующие DLC, добавляя к ним никогда ранее не виденные истории и совершенно новую точку зрения.

Как упоминалось в обзоре от IGN

Новый Layers of Fear представляет собой серию атмосферных и часто сюрреалистических путешествий по разрушенной психике серьезно измученных творцов. Она стала еще более привлекательной благодаря движку Unreal Engine 5, а добавление фонарика делает игровой процесс интереснее, смягчая разочарование от встреч с преследователями, от которых в оригинальных играх страдали все. Тем не менее, скримеры зачастую очевидны, и эта предсказуемая формула наскучивала до того, как я достигал конца каждой из основных сюжетных нитей. В конечном счёте, Layers of Fear выглядит как 13-часовое ползание по череде слегка жутковатых коридоров, а не как по-настоящему страшное путешествие по тьме.