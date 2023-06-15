Критики сдержанно встретили Layers of Fear ©

В сети появились первые рецензии на Layers of Fear, сборник ремейков всей серии приключенческих ужастиков, созданной Bloober Team. Как видите, оценки критиков совпадают с оценками предыдущих частей, которые, в конце концов, в сборнике не получили каких либо революционных изменений, хотя и были помещены в единую повествовательную линию.

В целом, журналисты приветствуют использование движка Unreal Engine 5, который является отличной демонстрацией Layers of Fear. Практически все обзоры сходятся во мнении, что повествовательная сторона хороша, но игровые системы очень скучны, настолько, что во время игры очень трудно почувствовать настоящий страх.

Multiplayer.it - 7.5 / 10

Try Hard Guides - 9 / 10

AltChar - 80 / 100

MonsterVine - 4 / 5

XboxEra - 7.5 / 10

Shacknews - 7 / 10

BaziCenter - 7 / 10

But Why Tho? - 6 / 10

Некоторым не понравился новый сюжет, добавленный по случаю, другие пишут, что вторая глава могла бы получить больше внимания, но в целом все сходятся во мнении о хорошем опыте, который, однако, не намного превосходит то, что предлагали оригиналы по отдельности.

Поляки так и не смогли справиться с интерфейсом Steam и не сумели обеспечить единовременный запуск на всех платформах, что может привести к негативным обзорам после того, как игра станет доступна для пользователей цифровой площадки Valve.