Layers of Fear (2023) 15.06.2023
6.4 36 оценок

Критики сдержанно встретили Layers of Fear

©
butcher69
Новости

В сети появились первые рецензии на Layers of Fear, сборник ремейков всей серии приключенческих ужастиков, созданной Bloober Team. Как видите, оценки критиков совпадают с оценками предыдущих частей, которые, в конце концов, в сборнике не получили каких либо революционных изменений, хотя и были помещены в единую повествовательную линию.

В целом, журналисты приветствуют использование движка Unreal Engine 5, который является отличной демонстрацией Layers of Fear. Практически все обзоры сходятся во мнении, что повествовательная сторона хороша, но игровые системы очень скучны, настолько, что во время игры очень трудно почувствовать настоящий страх.

  • Multiplayer.it - 7.5 / 10
  • Try Hard Guides - 9 / 10
  • AltChar - 80 / 100
  • MonsterVine - 4 / 5
  • XboxEra - 7.5 / 10
  • Shacknews - 7 / 10
  • BaziCenter - 7 / 10
  • But Why Tho? - 6 / 10

Некоторым не понравился новый сюжет, добавленный по случаю, другие пишут, что вторая глава могла бы получить больше внимания, но в целом все сходятся во мнении о хорошем опыте, который, однако, не намного превосходит то, что предлагали оригиналы по отдельности.

Поляки так и не смогли справиться с интерфейсом Steam и не сумели обеспечить единовременный запуск на всех платформах, что может привести к негативным обзорам после того, как игра станет доступна для пользователей цифровой площадки Valve.

Индустрия
-4
3
Последние посты по игре Layers of Fear (2023)
Состоялся релиз хоррора Layers of Fear
Состоялся релиз хоррора Layers of Fear
Время выхода игры
Время выхода игры
История обещает быть жуткой - Создатели Layers of Fear обнародовали геймплейный трейлер
История обещает быть жуткой - Создатели Layers of Fear обнародовали геймплейный трейлер
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Protocol10

скучная игра как и оригиналы были на 6 из 10, так и ремейки на 6 из 10

2
Артур Котовой

Критики - куитики. Говорили что Кибершмалль - игра 21 века, все летает на консолях.

0
Gector17792020

там ессть новые истории иил нет

Это 3 части в 1 что за бред я дмал Это Новая часть

0