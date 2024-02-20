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Le Mans Ultimate 20.02.2024
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 20 оценок

В ранний доступ вышли гонки на выносливость - Le Mans Ultimate

Pavel Rally
Новости

Официальная игра про Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC) вышла в ранний доступ в Steam, она опирается на основу известного симулятора rFactor 2, некоторые игроки называют его ведущим в индустрии благодаря продвинутой физики, в то же время разработчики не забывают о массовом потребителе устраняя барьеры для входа, игре будет улучшена поддержка контроллеров, а также появится возможность выбора уровня сложности - чтобы игрок мог сам определить свой уровень мастерства, а для новичков предусмотрена настраиваемая помощь, сохраняя при этом основные элементы симулятора гонок. Ранее разработчики представили списки автомобилей и трасс игры Le Mans Ultimate, а также системные требования.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
PastoralUpton

В игре тоже надо будет гонять 24часа без перерывов?

1
211186

Именно

2
abyss-72

скорее всего будет как к примеру в project cars минимальное время которое нужно проехать в реальности это два часа а в игре будет 24 часа

1
abyss-72

но все равно будет лучше чем если сравнить с игрой Forza Motorsport где полная гонка в лемане составляло всего три круга))

0
abyss-72

интересно VR поддержка будет

1