В ранний доступ вышли гонки на выносливость - Le Mans Ultimate

Этот аутентичный симулятор предлагает вас примерить на себя роль профессионального гонщика и сразиться за победу в самых престижных марафонах планеты.

Вас ждут соревнования в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость. Предстоит сразиться с лучшими пилотами планеты на этапах по всему земному шару — от европейской классики «24 часа Ле-Мана» до песчаных трасс Бахрейна и американских шоссе.

Для участия доступен широчайший автопарк современных прототипов и спортивных автомобилей. Можно сесть за руль мощных гиперкаров от Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac. А можно выбрать что-то более классическое вроде Chevrolet Corvette, Aston Martin Vantage или Porsche 911 в кузове категории GT.

У каждой машины свой норов, особенности управления и поведения на трассе. Придётся в совершенстве овладеть искусством пилотирования, чтобы показать максимальные результаты. Впереди сотни километров дистанции, десятки соперников и переменчивые погодные условия. Сумеете ли вы удержать концентрацию, нервы под контролем и первенствовать в этом адреналиновом марафоне?

Несмотря на реалистичную физику и точное воссоздание трасс, игра остаётся доступной для каждого. Можно начинать как новичок, постепенно постигая азы. А затем продолжать оттачивать своё мастерство, чтобы стать настоящим асом гоночного спорта.