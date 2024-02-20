В ранний доступ вышли гонки на выносливость - Le Mans Ultimate

Официальная игра про Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC) вышла в ранний доступ в Steam, она опирается на основу известного симулятора rFactor 2, некоторые игроки называют его ведущим в индустрии благодаря продвинутой физики, в то же время разработчики не забывают о массовом потребителе устраняя барьеры для входа, игре будет улучшена поддержка контроллеров, а также появится возможность выбора уровня сложности - чтобы игрок мог сам определить свой уровень мастерства, а для новичков предусмотрена настраиваемая помощь, сохраняя при этом основные элементы симулятора гонок. Ранее разработчики представили списки автомобилей и трасс игры Le Mans Ultimate, а также системные требования.
Этот аутентичный симулятор предлагает вас примерить на себя роль профессионального гонщика и сразиться за победу в самых престижных марафонах планеты.
Вас ждут соревнования в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость. Предстоит сразиться с лучшими пилотами планеты на этапах по всему земному шару — от европейской классики «24 часа Ле-Мана» до песчаных трасс Бахрейна и американских шоссе.
Для участия доступен широчайший автопарк современных прототипов и спортивных автомобилей. Можно сесть за руль мощных гиперкаров от Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac. А можно выбрать что-то более классическое вроде Chevrolet Corvette, Aston Martin Vantage или Porsche 911 в кузове категории GT.
У каждой машины свой норов, особенности управления и поведения на трассе. Придётся в совершенстве овладеть искусством пилотирования, чтобы показать максимальные результаты. Впереди сотни километров дистанции, десятки соперников и переменчивые погодные условия. Сумеете ли вы удержать концентрацию, нервы под контролем и первенствовать в этом адреналиновом марафоне?
Несмотря на реалистичную физику и точное воссоздание трасс, игра остаётся доступной для каждого. Можно начинать как новичок, постепенно постигая азы. А затем продолжать оттачивать своё мастерство, чтобы стать настоящим асом гоночного спорта.
Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD FX-8120
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 (4ГБ) / AMD Radeon RX 470
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 30 ГБ
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600X
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 30 ГБ
DirectX: 11.0
В игре тоже надо будет гонять 24часа без перерывов?
Именно
скорее всего будет как к примеру в project cars минимальное время которое нужно проехать в реальности это два часа а в игре будет 24 часа
но все равно будет лучше чем если сравнить с игрой Forza Motorsport где полная гонка в лемане составляло всего три круга))
интересно VR поддержка будет