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League of Legends 27.10.2009
7.6 925 оценок

Компания Riot Games представила нового чемпиона для League of Legends

butcher69
Новости

Компания Riot Games представила нового чемпиона для своей популярной MOBA-игры League of Legends - мага красок Хвэй. Хвэй - это персонаж средней полосы, который воплощает свои художественные идеи в красках, а затем в силе, делая упор на урон и поддержку.

Интересно, что он задуман как чемпион с высоким потолком умений, чтобы игрокам-ветеранам было чем заняться.

Поскольку Хвэй обладает множеством способностей, рассчитанных на различные сценарии, это создает более высокий уровень сложности по сравнению с другими чемпионами, и хотя он может быть очень сильным, он также ограничен тем фактом, что игрокам приходится выбирать между его заклинаниями.

Как вы можете себе представить, он также является "стеклянной пушкой" и требует очень тщательного управления маной для успешной игры. С другой стороны, в командных боях он проявляет себя с лучшей стороны: полезные навыки зонирования и способности поддержки группы помогают ему удерживать линию и разрушать фронт противника. Конечно, это при условии, что он находится под защитой.

Кстати, мы также получили геймплейный тизер-трейлер к сезону 2024. В нем, судя по всему, речь идет о довольно глубокой переработке карты Summoners Rift.

В настоящее время League of Legends доступна исключительно для ПК.

-4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
TRIAL666

А ведь когда-то была нормальная игра, без мужиков в женских платьях.

1
Wolfenstein

для поддержки баланса так сказать

0