Компания Riot представила эпичный кинематографический ролик League of Legends

Компания Riot выпустила кинематографический ролик League of Legends Season 2024, в котором запечатлены одни из самых легендарных чемпионов игры.

Вступление к сезону League начинается с Фрельйордского варвара Триндамиира, павшего в бою со своими врагами. Затем мы видим, как сестры Кейл и Моргана сражаются с даркином Аатроксом, после чего Моргана демонстрирует свои магические способности, связывая его цепями, а Кейл осыпает его праведным огнем. Но события этим не ограничиваются, ведь ролик идет более четырех минут

В целом, это отличный кинематографический ролик, который будет интересно посмотреть любителям истории Лиги, даже если в нем не так много диалогов.