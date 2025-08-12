ЧАТ ИГРЫ
League of Legends 27.10.2009
Стратегия, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
7.5 993 оценки

League of Legends получит управление WASD и новые настройки

butcher69 butcher69

Riot Games объявила, что в League of Legends появится возможность управлять чемпионом с помощью клавиш WASD. Это станет частью долгосрочной стратегии по развитию игры и улучшению её доступности для новых игроков.

Внедрение новой схемы пройдёт в несколько этапов. Сначала она появится на тестовом сервере и задержится там на несколько обновлений. Затем WASD-управление введут в обычные режимы, а после — в рейтинговые матчи и на киберспортивную сцену.

По словам разработчиков, нововведение ориентировано на тех, кто привык к такому управлению в других играх. Riot подчёркивает: никакого геймплейного преимущества схема не даст, а баланс будет под особым контролем.

Помимо этого, в игру добавят расширенную систему переназначения клавиш, позволяющую привязывать любые действия к кнопкам мыши и клавиатуры. Появится и новый режим «Динамическая заблокированная камера», которая будет сдвигаться в сторону движения чемпиона, а также индикаторы последнего удара по крипам — полезное подспорье для новичков в нерейтинговых играх.

