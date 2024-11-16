Новые серии второго сезона "Аркейн" уже доступны

На Netflix вышел второй акт нового сезона анимационного сериала «Аркейн», основанного на вселенной League of Legends от Riot Games. Эпизоды доступны с полной русской локализацией, включая озвучку и субтитры.

Заключительный третий акт из трёх серий появится на платформе 23 ноября в 11:00 МСК. Этот сезон станет последним в истории противостояния Джинкс и Вай, а также войны между Пилтовером и Зауном. Riot Games заявили, что продолжения этой сюжетной линии не планируется, вместо этого студия сосредоточится на создании новых проектов.

Второй сезон «Аркейна» продолжает получать высокие оценки. На Rotten Tomatoes шоу собрало 100% одобрения от критиков и 96% от зрителей. Сериал остаётся одной из самых успешных адаптаций видеоигр, подогревая интерес к миру League of Legends.