Riot Games анонсировала карточную игру по вселенной League of Legends

Компания, известная созданием популярной MOBA League of Legends, анонсировала новую карточную игру под рабочим названием Project K. Новый проект объединит знакомых персонажей и локации в уникальном игровом формате.

Игра станет очередным дополнением к масштабной вселенной LoL. Разработчики представили проект в коротком видео, опубликованном 6 декабря, где описали его как игру, которая «идеально подходит для другой аудитории» и предлагает свежий взгляд на знакомую франшизу.

Project K будет включать ключевых персонажей, локации и способности из оригинальной игры. По словам разработчиков, это кооперативная карточная игра, идеально подходящая для игры с друзьями в реальном времени. За создание отвечает команда под руководством директора Дэйва Гаскина и продюсера Ченграна Чая.

Хотя подробностей пока немного, известно, что запуск игры планируется сначала в Китае. Предварительные заказы англоязычной версии стартового набора будут открыты ближе к концу 2024 года.

Project K станет новой попыткой привлечь аудиторию, предлагая уникальный игровой опыт, основанный на легендарной вселенной LoL.

Этот проект является частью более широкой стратегии Riot Games по развитию франшизы League of Legends. Ранее компания выпускала мобильные игры, такие как Teamfight Tactics и Wild Rift, а также добилась успеха с анимационным сериалом Arcane. Однако не все проекты были столь удачными: в начале 2024 года в рамках реструктуризации Riot уволила более 500 сотрудников и закрыла подразделение Riot Forge Games.