League of Legends 27.10.2009
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Riot Games представила трейлер режима "Арена" для League of Legends

Simple Jack

Компания Riot Games опубликовала кинематографичный трейлер, который посвящен новому режиму «Арена» для League of Legends. Тизер выполнен в аниме стиле под трек Tournament of Souls — Coming Alive.

В новом режиме «Арена» четыре команды по два игрока сражаются друг с другом по очереди. Битвы проходят на четырех разных локациях, которые отличаются ландшафтом и оформлением. После каждого боевого раунда игроки могут выбрать уникальные усиления: активные и пассивные умения.

Новый режим «Арена» появился в рамках события «Боевые души», которое проходит во всех играх вселенной League of Legends. Ивент завершится 28 августа.

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