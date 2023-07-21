Riot Games представила трейлер режима "Арена" для League of Legends

Компания Riot Games опубликовала кинематографичный трейлер, который посвящен новому режиму «Арена» для League of Legends. Тизер выполнен в аниме стиле под трек Tournament of Souls — Coming Alive.

В новом режиме «Арена» четыре команды по два игрока сражаются друг с другом по очереди. Битвы проходят на четырех разных локациях, которые отличаются ландшафтом и оформлением. После каждого боевого раунда игроки могут выбрать уникальные усиления: активные и пассивные умения.

Новый режим «Арена» появился в рамках события «Боевые души», которое проходит во всех играх вселенной League of Legends. Ивент завершится 28 августа.