В League of Legends рассказали, как будут выглядеть сезонные обновления

Компания по разработке игр Riot Games хочет уделить больше внимания контентным обновлениям League of Legends, наподобие изменений 14-го сезона. Об этом заявил исполнительный продюсер.

Фанаты игровой серии отметили, что Riot Games давно не выпускала масштабные сюжетные ивенты, которые бы влияли на игру весь сезон.

Известно, что изначально Riot Games не была уверена, как стоит преподносить такие масштабные тематические изменения и ивенты, чтобы они не нарушали устоявшийся геймплей. Однако после положительной реакции комьюнити на изменения 14-го сезона студия будет искать возможность делать больше подобных сезонных обновлений.

Ранее Riot Games анонсировала PvE-режим для League of Legends. Новый геймплей будет вдохновлен тайтлами в духе Vampire Survivors.