В League of Legends: Wild Rift добавили нового чемпиона - Талона

В мире MOBA League of Legends: Wild Rift появился новый чемпион по имени Талон. Он обладает уникальными навыками, позволяющими ему становиться невидимым, бросать кинжалы и мгновенно прыгать к целям.

Талон - настоящий мастер-убийца, его пассивное умение "Острие клинка" работает следующим образом: после нанесения определенного количества ударов скиллами Талона, следующая его атака вызывает кровотечение у врагов. Если чемпион, находящийся под воздействием кровотечения, погибает, Талон получает ускорение.

Итак, в League of Legends: Wild Rift ты можешь попробовать свои силы в роли Талона. Его умение "Ноксианская дипломатия" позволяет ему нанести критический урон противнику. Если цель находится на расстоянии, Талон мгновенно прыгает к ней и наносит урон. При этом каждое успешное убийство или добивание исцеляет Талона и уменьшает время перезарядки этого умения.

Умение "Раздирание" позволяет Талону бросить кинжалы веером, нанеся урон врагам и замедляя их. А умение "Путь убийцы" позволяет Талону перепрыгивать через препятствия (с возможностью повторно использовать это умение благодаря перезарядке).

И наконец, умение "Атака из тени" позволяет Талону бросить клинки по кругу, поражая ближайших противников. При этом герой становится невидимым и ускоряется. Когда Талон выходит из состояния невидимости, клинки снова возвращаются к нему.