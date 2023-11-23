Сценарист Left 4 Dead случайно стал главой проекта: "Никто никогда не говорил мне, что я им руковожу!"

Чет Фалишек (Chet Faliszek), автор оригинальной Left 4 Dead, рассказал о том, что Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) по ошибке назначил его руководителем проекта на ранних этапах разработки и до запуска.

В беседе с Game Developer Фалишек рассказал о том, как разговор между Ньюэллом и тогдашним техническим специалистом Valve Аароном Силером (Aaron Seeler) привел к тому, что первый по ошибке решил, что Фалишек является главным.

Аарон Силер был специалистом, который помогал делать версию для Xbox 360, поскольку Left 4 Dead изначально должна была стать нашей первой игрой для Xbox. Гейб задавал ему вопросы, а Аарон говорил: "Ну, тебе лучше поговорить с Четом, Чет вроде как самый главный". Но никто никогда не говорил мне, что я руковожу проектом!.

После этого разговора Фалишек был назначен "ответственным лицом" за производство и управление Left 4 Dead и до самого запуска поддерживал постоянный контакт с создателем и дизайнером игры Майком Бутом. Формально Фалишек по-прежнему числится автором игры, но, похоже, благодаря случайному разговору с Ньюэллом он занял в команде разработчиков некую фактическую руководящую должность.

Разумеется, продолжение Left 4 Dead вышло спустя всего год после оригинала, и Фалишек объяснил причину этого в том же интервью.