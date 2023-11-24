Valve случайно слила прототип Left 4 Dead

Похоже, что Valve случайно выпустила прототип первой игры Left 4 Dead. В последнее обновление Counter-Strike 1.6 Valve случайно включила прототип версии Left 4 Dead, получивший название «Terror Strike». ПК-геймеры уже разобрались, как его запустить.
Как вы увидите, эта прототипная версия Left 4 Dead по сути представляет собой Counter-Strike с зомби. Terror Strike выглядит и играется аналогично CS. Так что не ждите, что она будет похожа на финальную версию Left 4 Dead. Независимо от этого, прототип может дать вам представление о том, как на самом деле начиналась Left 4 Dead.
Хоть бы видео к новости приложили
Где увидим, когда ?
Одни случайности