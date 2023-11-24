Valve случайно слила прототип Left 4 Dead

Кооперативная игра в жанре экшн-хоррор от студии Valve, создателей таких хитов как Counter-Strike, Half-Life и Portal.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, охваченном эпидемией зомби. До четырёх игроков объединяются в команду выживших и противостоят нашествию озверевших мутантов и бесчисленных орд нежити. Им предстоит пройти через адские испытания в разрушенных городах, заброшенных зданиях и мрачных лесах.

Геймплей сфокусирован на кооперативных заданиях и достижении контрольных точек. Команде придётся работать слаженно, прикрывать друг друга в бою, искать ресурсы и ключи для продвижения вперёд. По пути встретятся как стандартные зомби, так и ужасающие мутанты с особыми способностями.