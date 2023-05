Хвалебный трейлер Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ©

Вышедший неделю назад Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получил новый трейлер, где разработчик Nintendo показывает замечательные отзывы и оценки от игровых критиков о новых приключениях Линка.

Простым игрокам игра так же пришлась по душе и всего за три дня было продано 10 млн копий.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - это последняя часть франшизы Zelda. Прямое продолжение игры Breath of the Wild 2017 года, в ней Линку предстоит исследовать Хайрул и небо над ним, чтобы положить конец махинациям Ганондорфа. В игре уделяется больше внимания строительству и ремеслу, чем в предшественнице, позволяя Линку создавать конструкции и машины из многих элементов мира.