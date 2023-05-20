The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 12.05.2023
8.4 199 оценок

Хвалебный трейлер Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

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butcher69
Новости

Вышедший неделю назад Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получил новый трейлер, где разработчик Nintendo показывает замечательные отзывы и оценки от игровых критиков о новых приключениях Линка.

Простым игрокам игра так же пришлась по душе и всего за три дня было продано 10 млн копий.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - это последняя часть франшизы Zelda. Прямое продолжение игры Breath of the Wild 2017 года, в ней Линку предстоит исследовать Хайрул и небо над ним, чтобы положить конец махинациям Ганондорфа. В игре уделяется больше внимания строительству и ремеслу, чем в предшественнице, позволяя Линку создавать конструкции и машины из многих элементов мира.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Awareness of greatness

Пока себя не похвалишь, никто не похвалит

2
Mimpro

Заслужено

0
Shеpard

Хороший пример для соней и маек, как нужно делать игры. Так держать, нинтендо.

0
Freund Benno

Спасибо, проблевался

-1
ЮрийSport

Уже надоело

-2
vladimirasss

играй в майкрафт)

-1
Awareness of greatness vladimirasss

Так эта игра не далеко от майнкрафт не ушла, особенно по графике

1