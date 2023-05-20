Хвалебный трейлер Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Вышедший неделю назад Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получил новый трейлер, где разработчик Nintendo показывает замечательные отзывы и оценки от игровых критиков о новых приключениях Линка.
Простым игрокам игра так же пришлась по душе и всего за три дня было продано 10 млн копий.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - это последняя часть франшизы Zelda. Прямое продолжение игры Breath of the Wild 2017 года, в ней Линку предстоит исследовать Хайрул и небо над ним, чтобы положить конец махинациям Ганондорфа. В игре уделяется больше внимания строительству и ремеслу, чем в предшественнице, позволяя Линку создавать конструкции и машины из многих элементов мира.
Пока себя не похвалишь, никто не похвалит
Заслужено
Хороший пример для соней и маек, как нужно делать игры. Так держать, нинтендо.
Спасибо, проблевался
Уже надоело
играй в майкрафт)
Так эта игра не далеко от майнкрафт не ушла, особенно по графике