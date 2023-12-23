Для Len's Island вышло крупное обновление Companions and Languages

Студия Flow с гордостью сообщает о выходе обновления Companions and Languages для Len’s Island которое теперь доступно для игры в Steam - как раз к праздникам.

В этом обновлении представлен новый контент, который идеально подходит для игроков, желающих еще больше исследовать обширный мир Len’s Island. Игроки смогут найти новые коллекционные украшения, разбросанные по островам, и приручить своих собственных собаку, кошку, волка и тигра, каждый из которых обладает своими особыми способностями. Это обновление также включает в себя первую порцию языковой поддержки для некоторых языков, таких как испанский, тайский, немецкий и упрощенный китайский. В процессе разработки выбор языков будет расширяться.

Животные-компаньоны были одной из самых востребованных функций с самого начала разработки Len's Island. Благодаря появлению новых мохнатых друзей игровой процесс стал еще более живым.

"Когда мы запустили Kickstarter для Len's Island, нам посчастливилось достичь нашей расширенной цели по созданию питомцев", - говорит Джулиан Болл, основатель Flow Studio. "Хотя с тех пор прошло много времени, нам не терпелось включить эту функцию в игру. Я рад, что мы нашли время для продуманной реализации компаньонов, и думаю, что наши игроки будут в восторге от результата".

Игроки могут использовать приманку, чтобы приручить различных животных, включая кошку, волка и тигра. Кроме того, в первом подземелье можно обнаружить собаку, которую легко приручить. Эти компаньоны обладают собственными особыми способностями, которые приносят огромную пользу во время игры. Прирученные кошка и собака добывают для игрока ресурсы, с ними удобно путешествовать при добыче и сборе древесины, а волк и тигр помогают в бою, атакуя наседающих врагов. Чтобы новые компаньоны не скучали, в меню строительства теперь доступен новый ассортимент питомников и кроватей.

В честь этого события Len's Island предлагает 40-процентную скидку на покупку игры в течение ограниченного времени.