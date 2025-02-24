Атмосферный трейлер Lies of P: Overture раскрыл детали сюжета

На выставке ID@Xbox был представлен трейлер Lies of P: Overture – сюжетного DLC к популярному Souls-like экшену.

Lies of P предлагает мрачную интерпретацию истории о Пиноккио, перенося игроков в город Крат, вдохновленный эпохой Belle Époque. Город пал перед нашествием смертоносных марионеток, а чума уничтожает остатки цивилизации. Главный герой, Пи, должен пробиться сквозь этот кошмар, чтобы найти Джеппетто и обрести человечность.

Игра доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC (Steam) и Mac App Store. Новый DLC обещает глубже раскрыть сюжет и добавить новые испытания в уже полюбившийся мир.