Дебют Lies of P в Steam получился вполне успешным ©

Вопреки весьма противоречивому решению издательства Neowiz о добавлении технологии защиты Denuvo в мрачный ролевой экшен Lies of P, игра от южно-корейской студии Round8 очень успешно дебютировала в Steam.

В сервисе Steam у игры преобладают "положительные" отзывы от игроков. При этом общее кол-во всех положительных отзывов, с учетом более чем 1 000 обзоров, достигает 90%.

По данным SteamDB, количество одновременно находящихся в сети игроков после релиза Lies of P преодолело отметку в 13 000 человек. Для игры, которая к тому же включена в подписку PC Game Pass, такой результат вполне неплох, да и по мнению большинства рецензентов, эта игра по праву является одной из лучших в жанре Souls-подобных игр.

По отзывам пользователей, PC-версия Lies of P отлично оптимизирована. Так, даже на Steam Deck можно играть с частотой более 50 fps. Неплохо реализован и арт-дизайн локаций, в котором удачно сочетаются средневековый мрачный стиль и викторианская эпоха, но исполнение главного героя слишком слабое и несколько несбалансированное в плане боевой механики.