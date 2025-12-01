Для Lies of P вышел мод, добавляющий кооперативный режим

Lies of P, без сомнения, одна из лучших Souls-like игр, которые вышла за последние несколько лет. Недавно для неё вышел новый мод, добавляющий поддержку кооператива.

В текущем состоянии мод позволяет сражаться с большинством боссов игры в кооперативе. Пройти всю игру в кооперативе нельзя. По крайней мере, пока. Как отметила команда моддеров, работа над полноценным кооперативным режимом уже ведётся. К сожалению, дата выхода пока неизвестна.

Команда моддеров уже реализовала ряд игровых функций, которые будут реализованы в кооперативном режиме. Если вы погибнете, вы автоматически станете наблюдателем за своим напарником, пока он не закончит игру или не доберётся до старгейзера. Затем, когда кто-то использует старгейзер, все погибшие возрождаются. Мод также использует собственный загрузчик, который считывает любые файлы сохранения. Таким образом, он импортирует ваше оружие, уровень, характеристики и постройки прямо в режим битвы с боссом.

Скачать мод можно прямо с нашего сайта по ссылке выше!