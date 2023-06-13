Экшен-адвенчура Lies Of P демонстрирует хорошую оптимизацию: разработчики опубликовали тесты на различных видеокартах ©

Мало кто из разработчиков может похвастаться тем, что демонстрирует аудитории оптимизацию будущей игры в своих же бенчмарк-роликах. Подавляющее большинство компаний, особенно в последнее время, слабо заботились о вопросе настройки производительности под различное компьютерное железо, в следствии чего игроки получали ужасные с технической точки зрения проекты. Кажется, южнокорейские создатели Lies Of P учли опыт своих коллег по цеху, т.к. представили ролик, который может порадовать обладателей не только производительных видеокарт, но и средних, а также находящихся на низком уровне с точки зрения производительности.

Ранее уже выкладывалась информация, касающаяся системных требований проекта. Разработчики игры решили воспроизвести сценарий, при котором игрок имеет ПК, способный запускать Lies Of P в Full HD разрешении и 2K. На низких настройках с активированной технологией FSR2 Performance со средним показателем в 60 кадров можно будет поиграть на видеокартах RX 560 и GTX 960 с 4 ГБ видеопамяти. Ультра настройки и стабильные как скала кадры даст RX 6500 XT и GTX 1660. Для перехода на 2K разрешение при средних настройках и 144 кадра в секунду (с активизацией FSR2/DLSS Balanced) понадобится или же RX 6600 XT, или же RTX 2060 SUPER, а лучшие настройки (снова с FSR2/DLSS Balanced) при том же разрешении покорятся обладателям RX 6750 XT и RTX 3060 Ti.

Выход Lies Of P намечен на 19 сентября 2023 года для ПК, а также консолей прошлого и нынешнего поколения PlayStation и Xbox.