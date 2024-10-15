Lies of P получит поддержку PlayStation 5 Pro

За множеством громких релизов легко упустить из виду, что 7 ноября в продаже появится новая консоль от Sony - PlayStation 5 Pro по цене $699,99. По меньшей мере, уже 20 игр получат обновления для PRO-версии, среди них Ragnarok, Alan Wake 2, TLoU II Remastered, Gran Turismo 7, Dragon's Dogma 2, Hogwarts Legacy и другие.

Теперь к этому списку можно добавить еще одну игру - Lies of P от NEOWIZ, что было подтверждено в официальном Twitter игры. В посте не содержится подробностей о новых графических режимах и о том, будет ли в игре использовано Super Spectral Resolution от PlayStation. Впрочем, радует уже и то, что игроки смогут исследовать город Крат во всей его красе почти сразу после выхода консоли.

Все подробности о том, чего ждать от Lies of P в версии для PS5 Pro, будут раскрыты в ближайшее время. В настоящее время NEOWIZ занимается разработкой DLC для базовой игры и ее продолжением.