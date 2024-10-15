Lies of P получит поддержку PlayStation 5 Pro

За множеством громких релизов легко упустить из виду, что 7 ноября в продаже появится новая консоль от Sony - PlayStation 5 Pro по цене $699,99. По меньшей мере, уже 20 игр получат обновления для PRO-версии, среди них Ragnarok, Alan Wake 2, TLoU II Remastered, Gran Turismo 7, Dragon's Dogma 2, Hogwarts Legacy и другие.
Теперь к этому списку можно добавить еще одну игру - Lies of P от NEOWIZ, что было подтверждено в официальном Twitter игры. В посте не содержится подробностей о новых графических режимах и о том, будет ли в игре использовано Super Spectral Resolution от PlayStation. Впрочем, радует уже и то, что игроки смогут исследовать город Крат во всей его красе почти сразу после выхода консоли.
Все подробности о том, чего ждать от Lies of P в версии для PS5 Pro, будут раскрыты в ближайшее время. В настоящее время NEOWIZ занимается разработкой DLC для базовой игры и ее продолжением.
Маркетологи Sony стараются как могут... А что бы не расстраивать хомяков реальностью не сообщают в каком режиме на прошке будет работать игра...
Для ЛЛ: На PS5 игра работает 40fps в 1872p или 60fps в 1512p про 4к молчу, хоть заявили что работает 4k\30fps по факту вместо 2160р там 1974р или в незагруженных сценах 2098р
Интересные заметки на еженедельном сайте Digital Foundry о том, что PS5 Pro может стать выгодной покупкой даже для ПК-геймеров с супермощными устройствами, которые просто хотят избежать плохих портов или постоянных подтормаживаний (в играх на Unreal Engine 5).
«Если вы хотите избежать действительно плохих мультиплатформенных релизов на ПК, а я бы сказал, что это в основном те, в которых есть подтормаживания PSO, то я бы также утверждал, что именно в таких играх вы можете получить технически более плавный опыт на консоли».
«Если игра переполнена подтормаживаниями PSO, то в этом случае PS5 Pro будет лучшим вариантом для игры, при условии, что частота кадров там сохранится»
Алекс Батталия жаловался на постоянные подтормаживания практически в каждом релизе Unreal Engine для ПК за последние несколько лет, как видно из моего видеомонтажа.
Даже недавние релизы, такие как Silent Hill 2 и Black Myth WuKong, страдают от постоянных подтормаживаний при обходе, тогда как предыдущие игры часто страдали от постоянных подтормаживаний PSO или компиляции шейдеров.
Часто моды и т. п. могут ограничить или решить некоторые из этих проблем, но не всегда полностью успешно, и обычно после запуска. Не все захотят тратить время на эксперименты или использование модов для устранения проблем, которые изначально не должны существовать.
И что это? я даже не понимаю - это типа такие попытки обосрать пк геймеров или попытки оправдать, что весомый плюс ps5 pro из-за которой её стоит брать - это отсутствие подтормаживаний из-за кривого порта на пк... Если это плюс от прошки, то я останусь пожалуй на ps5 и пк =D
там главное чтоб блудборн шел без лагов кторые на 4ке были а не эта средней паршивости игруля стыревшая все на свете