Lies Of P август 2023 г.
7 121 оценка

Lies of P появится на Summer Game Fest 2023

©
monk70
Новости

Summer Game Fest 2023 обещает быть насыщенным шоу, если говорить о новых объявлениях и обновлениях для предстоящих игр. Подтверждено, что в мероприятии примут участие более 40 партнеров, а также было подтверждено, что шоу продлится примерно два часа и будет включать множество важных открытий.

В преддверии мероприятия 8 июня также начали появляться новые подробности о том, что оно в себя будет включать. Одной из игр, которая будет частью линейки шоу, является Lies of P, Souls-подбная action RPG от Neowiz, которая в последние месяцы наделала много шума благодаря своему сеттингу, вдохновленному Пиноккио, и сильной атмосфере Bloodborne. Вероятно, мы можем ожидать увидеть больше геймплейных кадров и узнать точную дату релиза.

Lies of P выйдет где-то в августе для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Она также будет доступна в Game Pass при запуске.

Мероприятия
1
1
Последние посты по игре Lies Of P
Авторы Lies Of P показали несколько новых скриншотов
Авторы Lies Of P показали несколько новых скриншотов
Погружаемся в мрачный мир Lies of P вместе с новым трейлером для игры
Погружаемся в мрачный мир Lies of P вместе с новым трейлером для игры
Мрачный город Крат в новом трейлере Lies Of P
Мрачный город Крат в новом трейлере Lies Of P
Комментарии: 1
Ваш комментарий
SULIK 712

чему там появляться, уже давно все показали по игре,ей давно пора выходить

0