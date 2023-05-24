Lies of P появится на Summer Game Fest 2023 ©

Summer Game Fest 2023 обещает быть насыщенным шоу, если говорить о новых объявлениях и обновлениях для предстоящих игр. Подтверждено, что в мероприятии примут участие более 40 партнеров, а также было подтверждено, что шоу продлится примерно два часа и будет включать множество важных открытий.

В преддверии мероприятия 8 июня также начали появляться новые подробности о том, что оно в себя будет включать. Одной из игр, которая будет частью линейки шоу, является Lies of P, Souls-подбная action RPG от Neowiz, которая в последние месяцы наделала много шума благодаря своему сеттингу, вдохновленному Пиноккио, и сильной атмосфере Bloodborne. Вероятно, мы можем ожидать увидеть больше геймплейных кадров и узнать точную дату релиза.

Lies of P выйдет где-то в августе для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Она также будет доступна в Game Pass при запуске.