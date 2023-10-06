Вакансия от издателя подтверждает, что Lies of P получит DLC

На сайте издателя Neowiz появилось объявление о приеме на работу для создания DLC для Lies of P.
Перевернуть игру с ног на голову, создав игру, которая удивит всех, - такова цель Neowiz. Помимо публикации конкурентоспособных IP, мы разрабатываем игры различных жанров на различных платформах, чтобы преподнести новые сюрпризы и удовольствие, которого еще не было в мире.
Мы яростно и с энтузиазмом принимаем вызовы, считая, что отличная работа и командная работа начинаются с достаточного обмена информацией.
В сообщении также описывается Lies of P как "проект экстремальной экшен-РПГ на базе Unreal Engine 4" и "жанр соулслайк, верный сложным боевкам и дизайну уровней". Вскоре после этих слов следует строка "DLC будет выпущено", что, по-видимому, подтверждает готовность дополнительного контента для игры. Сообщение также подтверждает, что DLC выйдет как на ПК, так и на консолях.
Замечательная новость, перепрошел игру 3 раза выбил наконец то хорошую концовку и спас Софию, надеюсь в DLS мы получим продолжение того что было дальше так что удачи вам разрабы.
Давай ещё скажи 3 раза на нг+. Разрабам жирный минус за нг+ и особенно побольше за безимянную марионетку на этом самом нг+. Будите играть на платину , играйте на нг+ только для сбора золотых пластинок , как только их соберёте дальше советую не идти . Проще начать обычную новую игру и быстро с призраком убивать боссов , потому как повторюсь безимянная марионетка на нг + это самый нереально сложны босс ( его сложность это тупо в 2 раза больше здоровья и урона , тогда как у вас урон и здоровье практически тоже самое ). Вот и вся суть нг+ ( на других боссах тоже самое ) .
спасибо, не нужно. максимально стерильная безыдейная второсортная душная игра, не раскрывгая своего потенциала.