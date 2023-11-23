Life is Strange преодолела отметку в 20 миллионов игроков

История о дружбе, которая могла быстро закончиться если бы не внезапно открытый талант Мэкс. Она нашла в себе дар - возможность перематывать время. Но еще неясно, как это точно работает и к чему может привести.

Все начнется со спасения подружки главной героини - Хлои, получившей пулю в живот, но она об этом вряд ли узнает. Будучи свидетелем ее смерти, вы пытаетесь препятствовать происходящему, что приводит к перемотке времени назад. Теперь вы вправе изменять ход событий, влиять на прошлое, будущее, настоящее и предотвращением смерти старого друга это не закончится.

Вскоре пара раскроет шокирующую правду о пропаже их однокурсницы. Тем временем Мэкс обязана осознать полученные возможности, свою власть над временем и научиться ее применять без вреда для других.