Life is Strange преодолела отметку в 20 миллионов игроков

Сегодня DON'T NOD опубликовала сообщение, посвященное Дню Благодарения в этом году, и сообщила о пользовательской базе оригинальной игры Life Is Strange, выпущенной в январе 2015 года. Выяснилось, что совокупное количество игроков превысило отметку в 20 миллионов.
Life Is Strange — приключенческая игра, сюжет которой меняется в зависимости от выбора игрока. Главная героиня — Макс, изучающая фотографию в средней школе в сельском городке штата Орегон. Внезапно получив возможность перемотать время вспять, она и ее лучшая подруга Хлоя, воссоединившиеся спустя пять лет, начинают расследование исчезновения школьницы Рэйчел Эмбер.
А о продолжении все молчат…
Лучше ненадо, если посмотреть на то какими вышли последние части.
Мне только декнайновские поделки не зашли. Вторая неожиданно очень понравилась, хотелось бы ещё такого, но так как серией теперь занимаются декнайны, надежда небольшая.
Интересно узнать чем именно вам понравилась вторая часть? Мне лично и вторая не зашла не говоря уже декнайновских поделках, а именно из-за отсутствия интриги в сюжете, малым кол-вом неожиданных поворотов и весомым недостатком было то что у гл. героя забрали управление суперспособностью которая в первой части давала увлекательный игровой опыт. Единственное что было неплохо так это атмосфера.
Последняя чатсь TRUE COLORS вышла эпичная и крутая))
И при это, не выпустили версии на дисках для PS5/XS.
ВЕЛИКАЯ ИГРА.
Неделю был в катарсисе после прохождения.
Спаисбо жизни за то,что увидел это.
Ощущения от TRUE COLORS были схожие.
Хорошие игры. Человечные.
Если хотите еще испытать похожие эмоции, то советую ознакомиться с To the Moon, What Remain of Edith Finch, Outer WIlds, Brothers: A Tale of Two Sons.