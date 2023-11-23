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Life is Strange 30.01.2015
8.9 2 754 оценки

Life is Strange преодолела отметку в 20 миллионов игроков

monk70
Новости

Сегодня DON'T NOD опубликовала сообщение, посвященное Дню Благодарения в этом году, и сообщила о пользовательской базе оригинальной игры Life Is Strange, выпущенной в январе 2015 года. Выяснилось, что совокупное количество игроков превысило отметку в 20 миллионов.

Life Is Strange — приключенческая игра, сюжет которой меняется в зависимости от выбора игрока. Главная героиня — Макс, изучающая фотографию в средней школе в сельском городке штата Орегон. Внезапно получив возможность перемотать время вспять, она и ее лучшая подруга Хлоя, воссоединившиеся спустя пять лет, начинают расследование исчезновения школьницы Рэйчел Эмбер.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Offn

А о продолжении все молчат…

2
Fidanzo

Лучше ненадо, если посмотреть на то какими вышли последние части.

3
vanтт Fidanzo

Мне только декнайновские поделки не зашли. Вторая неожиданно очень понравилась, хотелось бы ещё такого, но так как серией теперь занимаются декнайны, надежда небольшая.

1
Fidanzo vanтт

Интересно узнать чем именно вам понравилась вторая часть? Мне лично и вторая не зашла не говоря уже декнайновских поделках, а именно из-за отсутствия интриги в сюжете, малым кол-вом неожиданных поворотов и весомым недостатком было то что у гл. героя забрали управление суперспособностью которая в первой части давала увлекательный игровой опыт. Единственное что было неплохо так это атмосфера.

0
QuadrupedalAfriel Fidanzo

Последняя чатсь TRUE COLORS вышла эпичная и крутая))

0
Kenn1y

И при это, не выпустили версии на дисках для PS5/XS.

0
QuadrupedalAfriel

ВЕЛИКАЯ ИГРА.
Неделю был в катарсисе после прохождения.
Спаисбо жизни за то,что увидел это.

Ощущения от TRUE COLORS были схожие.
Хорошие игры. Человечные.

0
Fidanzo

Если хотите еще испытать похожие эмоции, то советую ознакомиться с To the Moon, What Remain of Edith Finch, Outer WIlds, Brothers: A Tale of Two Sons.

0