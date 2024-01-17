В симуляторе моды Life Makeover появился новый Пароль моды

17 января вышел новый пароль моды — Снежный танец. Он будет доступен до 27 февраля.
По мере повышения уровня, игроки смогут получать ценные внутриигровые награды. Среди них — алмазы, специальные ключи для ускорения прокачки персонажа, базовая цветовая палитра для кастомизации, игровая валюта в виде золота и специальные билеты для гачи.
Кроме того, при покупке сезонного пароля за реальные деньги в игровом магазине, игрок также получит эксклюзивный набор косметических предметов под названием "Молитва в белом".
В набор входит:
- Платье "Молитва в белом"
- Ободок "Берег жемчуга"
- Прическа "Письмо прилива"
- Браслет "Серебро звезд"
- Кольцо "Свет на пальцах"
- Носки "Волны в тумане"
- Серьги "Хвала света"
- Туфли "Подарок дня"