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Life Makeover 11.12.2022
Симулятор
7 4 оценки

В симуляторе моды Life Makeover появился новый Пароль моды

HADES_06
Новости

17 января вышел новый пароль моды — Снежный танец. Он будет доступен до 27 февраля.

По мере повышения уровня, игроки смогут получать ценные внутриигровые награды. Среди них — алмазы, специальные ключи для ускорения прокачки персонажа, базовая цветовая палитра для кастомизации, игровая валюта в виде золота и специальные билеты для гачи.

Кроме того, при покупке сезонного пароля за реальные деньги в игровом магазине, игрок также получит эксклюзивный набор косметических предметов под названием "Молитва в белом".

В набор входит:

  1. Платье "Молитва в белом"
  2. Ободок "Берег жемчуга"
  3. Прическа "Письмо прилива"
  4. Браслет "Серебро звезд"
  5. Кольцо "Свет на пальцах"
  6. Носки "Волны в тумане"
  7. Серьги "Хвала света"
  8. Туфли "Подарок дня"
Набор моды "Молитва в белом"
Набор моды "Молитва в белом"
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Life Makeover
11.12.2022
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