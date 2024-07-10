Загадочное приключение Lifeless Moon стало доступно на консолях PlayStation и Xbox

Serenity Forge и Lifeless Worlds сообщили о релизе таинственного приключения Lifeless Moon на Xbox, PlayStation и в магазине Epic Games. Выпуск сопровождается трейлером, демонстрирующим предстоящее приключение.

Lifeless Moon — это 3D-платформер, который перенесет вас в захватывающее путешествие на Луну во время миссии эпохи Аполлона. Исследуйте жуткие, но завораживающие пейзажи, которые стирают грань между реальностью и неизвестностью, оставляя вас, чтобы определить ваше истинное местоположение во Вселенной. На бесплодной поверхности Луны таятся тайны, раскрывающие секреты, которые помогут вам найти правду и выжить.

Когда вы будете следовать по стопам исследователей, которые были до вас, понимание травм, с которыми они столкнулись, может стать ключом к вашему возвращению домой. Разгадывайте загадки, расшифровывайте подсказки и осваивайте инновационные технологии, поскольку вы начинаете воспринимать свою новую реальность в более грандиозном масштабе. Игроки столкнутся со странными явлениями и направят свои необычайные силы, чтобы разгадать тайну и раскрыть правду.