SEGA начинает развитие собственной экосистемы

Компания SEGA запустила новую систему SEGA Account с бонусами для игроков при регистрации. В подарок за создание учетной записи в сервисе игроки получат особый костюм для Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

В SEGA заявили, что регистрация в сервисе необязательна, но значительно расширит возможности игроков и позволит получать уникальные награды.

Игроки смогут забрать подарок в период с 22 января по 7 марта. Для этого достаточно зарегистрировать аккаунт SEGA и связать его с платформой, на которой куплена игра.

SEGA Account позволит отслеживать прогресс в играх от Atlus и самой SEGA. Пока функция находится в разработке и не имеет точной даты релиза, но в компании обещают добавить её в ближайшее время.

Однако, как и в случае с PSN и ПК-версиями игр от Sony, первые пользователи системы сообщают о проблемах с регистрацией. Многим игрокам не доходят письма с кодом подтверждения. В компании заявили, что знают о проблеме и уже занимаются её устранением.

Напомним, что ранее SEGA удалила сборники классических игр из всех цифровых магазинов и заявила о том, что больше не планирует выпускать ретро-консоли. Глава компании объявил, что студия не хочет играть на ностальгических чувствах игроков и истории, а стремится предложить пользователям что-то новое и двигаться вперёд. Видимо, новая система — лишь первый шаг к подобным изменениям.