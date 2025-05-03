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Liminal Point 2026 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Инди
7.5 14 оценок

Вышел новый трейлер Liminal Point, вдохновленной классическими Resident Evil

Simple Jack Simple Jack

Независимая студия HideWorks представила новый трейлер изометрической хоррор-игры Liminal Point, вдохновленной классическими частями серии Resident Evil.

В игре Liminal Point мы познакомимся с Лирой, которая отправляется на таинственный остров, чтобы выяснить, что случилось с её подругой Мирой. Игрокам предстоит исследовать опасные территории, искать оружие, разгадывать загадки и сражаться с жуткими существами.

Выход игры Liminal Point запланирован на 2026 год на платформе Steam. Присутствуют русские субтитры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

моя девочка иди комне я той персик смоковать буду !