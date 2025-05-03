Вышел новый трейлер Liminal Point, вдохновленной классическими Resident Evil

Независимая студия HideWorks представила новый трейлер изометрической хоррор-игры Liminal Point, вдохновленной классическими частями серии Resident Evil.

В игре Liminal Point мы познакомимся с Лирой, которая отправляется на таинственный остров, чтобы выяснить, что случилось с её подругой Мирой. Игрокам предстоит исследовать опасные территории, искать оружие, разгадывать загадки и сражаться с жуткими существами.

Выход игры Liminal Point запланирован на 2026 год на платформе Steam. Присутствуют русские субтитры.