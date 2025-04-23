Для Lineage 2 вышло обновление с новыми зонами и данжем

Для Lineage 2 вышло крупное обновление под названием Orc Village («Деревня Орков»). Геймеров ждут новые приключения и локации, включая «Заброшенную Пещеру Испытаний» – специальное подземелье для одиночного прохождения. Задача там – как можно быстрее спасти заложников от орков, а самая лучшая награда достанется тем, кто уложится менее чем в 4 минуты 30 секунд.

Территория вокруг знакомой многим Деревни Орков также стала значительно больше – на ней появились сразу три новые зоны, рассчитанные на охоту в группе. На «Плато Бессмертия» ждут игроков от 122 уровня – местные орки Нерба используют особые атаки и неприятные ослабляющие эффекты. В «Лесопилке Орков Кхаши», предназначенной для персонажей 126 уровня и выше, враги применяют новую тактику боя. А самая опасная зона, «Крепость Орков Кхаши» (для 130+ уровня), испытает на прочность даже самые сыгранные и опытные группы.

Помимо этого, разработчики улучшили добычу, выпадающую с могучего рейдового дракона Валакаса – теперь победа над ним станет еще ценнее и желаннее. Также были внесены очередные правки в баланс игровых классов.