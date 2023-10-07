Lineage 2 исполнилось 20 лет

Lineage 2 исполнилось 20 лет! За это время перед нами пронеслись десятки обновлений и серверов, от самых первых хроник до трех текущих версий игры. Заложив многие основы жанра, Lineage 2 долгие годы оставалась образцом для подражания и пережив ряд взлетов и падений даже спустя 20 лет составляет конкуренцию многим современным играм.

Несколько поколений игроков по всему миру на всегда сохранили Lineage 2 в своих сердцах. В 2003 это была одна из самых ожидаемых и передовых игр – онлайн мморпг, с возможностью взаимодействия с другими игроками в открытом мире с крупномасштабными осадами и клановыми войнами, и все это в 3D графике с прорывными технологиями Unreal Engine 2. К тому же в игре был применен уникальный бесшовный метод — который объединяет поля, города и подземелья в одну огромную зону.

В 10 утра 1 октября 2003 года игра вышла в релиз и свои двери открыли 20 корейских серверов, на которых за день до этого завершилось ОБТ, а 27 сентября было установлено первое обновление носившее название Prelude. За первые 5 дней выпуска Lineage 2 собрала рекордные 130 тысяч платных пользователей, что на тот момент было оглушительным успехом.

За 20 лет игра прошла огромный путь и получила множество обновлений, кардинально изменивших ее геймплей, появилось 3 отдельные версии - Main, Legacy (Classic), Essence и сотни фри серверов с самыми разными хрониками.