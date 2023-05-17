Геймплейный тизер-трейлер ремастера Little Big Adventure ©

Пока мы ждем новой части, Twinsen's Little Big Adventure получит ремастер, чтобы о ней узнали более молодые и чтобы вернуть некоторые воспоминания тем, кто открыл для себя эту серию в 90-х годах.

Студия [2.21] представила несколько геймплейных изображений этого ремастера, с заманчивым обещанием для фанатов, которые хотели бы попробовать эту новую версию - демоверсия должна появиться в Steam в июне. Поэтому следите за новостями, добавив игру в список желаний в Steam

Twinsen's Little Big Adventure 1 & 2 должны выйти на PC и консолях в 2024 году.