Вышел ремейк Little Big Adventure - культового экшена 1994 года

Microids и Studio [2.21] выпустили на ПК и консолях ремейк Little Big Adventure. Обновленная версия игры 1994-го получила подзаголовок Twinsen's Quest. Приключенческий экшен поступил в продажу с русскими субтитрами.



Купить Little Big Adventure – Twinsen’s Quest в Steam можно за 1499 рублей. На VK Play есть функция пополнения баланса кошелька — комиссия за конвертацию составляет до 12%.



События Little Big Adventure – Twinsen’s Quest происходят на планетоиде Твинсан. Игрок, используя магический шар, следит за приключениями главного героя Твинсена. Протагонисту предстоит спастись от приспешников доктора Фанфрока и возглавить повстанцев, которые освободят родной мир от клонов злодея.



Авторы обновленной версии обещают усовершенствованное управление, обновленные уровни, новый визуальный стиль, а также дополнительную музыку от композитора оригинала — Филиппа Ваше.



Little Big Adventure – Twinsen’s Quest вышла на ПК, PS4, PS5 и Nintendo Switch. Версии для Xbox задержатся до 5 декабря. В Steam разработчики выпустили демо, но сохранения из него в полную версию перенести не получится.