Демоверсия Little Nightmares 3 выйдет 17 сентября

В бекенде PlayStation Network была обнаружена демка Little Nightmares 3, что указывает на скорый релиз игры. Первым об этом сообщил PlayStationSize, отслеживающий обновления и списки в базе данных Sony. И хотя Bandai Namco еще не сделала официального объявления, в ранних превью от PCGames уже упоминалось, что демка планируется к выпуску 17 сентября, что придает достоверность этой информации.

Если дата подтвердится, игроки смогут окунуться в Little Nightmares 3 за три недели до релиза игры, намеченного на 10 октября 2025 года. Это будет первая возможность для фанатов познакомиться с пугающим миром, созданным Supermassive Games под эгидой Bandai Namco. Демоверсия даст возможность поближе познакомиться с новыми главными героями, Лоу и Алоуном, которые, вооружившись луком и гаечным ключом, пытаются выжить в окружении пугающих существ и угрожающих ландшафтов.

Little Nightmares 3 выйдет 10 октября 2025 года для Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.