Little Nightmares 3 получила хвалебный трейлер

Компании Bandai Namco и Supermassive Games выпустили трейлер с отзывами прессы о Little Nightmares 3, новой части хоррор-платформера, в которой впервые в серии был представлен кооперативный режим.

Идею кооператива, добавляющую глубину и очарование приключению, которое теперь можно разделить с кем-то еще, на фоне радостей и страданий двух главных героев, часто хвалят в отзывах критиков. В ряде изданий отмечают, что Little Nightmares 3 — «идеальная игра для Хэллоуина», которую вновь отличает впечатляющий визуальный ряд, способный увлечь и удивить игроков.

И вместе с тем, Little Nightmares 3 оказалась не в состоянии произвести впечатление ни на критиков, ни на обычных игроков. По данным OpenCritic, проект получил оценку 74/100, на Metacritic (версия для PS5) — 71/100, а в Steam — 44%. Из недостатков : краткость, мало взаимодействия между главными героями, отсутствие инноваций, скучные платформенные сегменты, пустые локации, простенькие головоломки и отсутствие локального кооператива. С другой стороны, критики отметили отличную графику, атмосферу, приятный саундтрек и хорошо реализованный онлайн-кооператив.