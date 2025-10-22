Little Nightmares 3 получила хвалебный трейлер

Компании Bandai Namco и Supermassive Games выпустили трейлер с отзывами прессы о Little Nightmares 3, новой части хоррор-платформера, в которой впервые в серии был представлен кооперативный режим.
Идею кооператива, добавляющую глубину и очарование приключению, которое теперь можно разделить с кем-то еще, на фоне радостей и страданий двух главных героев, часто хвалят в отзывах критиков. В ряде изданий отмечают, что Little Nightmares 3 — «идеальная игра для Хэллоуина», которую вновь отличает впечатляющий визуальный ряд, способный увлечь и удивить игроков.
И вместе с тем, Little Nightmares 3 оказалась не в состоянии произвести впечатление ни на критиков, ни на обычных игроков. По данным OpenCritic, проект получил оценку 74/100, на Metacritic (версия для PS5) — 71/100, а в Steam — 44%. Из недостатков : краткость, мало взаимодействия между главными героями, отсутствие инноваций, скучные платформенные сегменты, пустые локации, простенькие головоломки и отсутствие локального кооператива. С другой стороны, критики отметили отличную графику, атмосферу, приятный саундтрек и хорошо реализованный онлайн-кооператив.
Если не поздравили Mundfish, то не считается.
Игра с натяжкой "неплохая",демка Reanimal,её обоссала полностью.)
Ну создатели Reanimal и есть те кто создавал Little Nightmares 1 и 2. Так что они шарят за это в то время как те кто создавал Little Nightmares 3 создавали такие игры как Dark Pictures и никогда не работали с такими играми как Литтл. В принципе как опыт хорошо, как игра - плохо. Да и ладно с ним если бы игра не оправдала ожидания, но она и стоит конских денег за 4 часа геймплея... Это сюр, не иначе. Людей просто облапошили на бабосики и вот тут я могу сказать что самый лучший способ сыграть в эту игру - спиратить. Своих денег игра не стоит...
Неплохая, но, воспринималась бы она куда лучше, эсли бы это было dlc или без тройки в конце названия, скажем так, промежуточная часть. Плюс цена в 60$ неадекватно завышена.
Хвалебный трейлер не совсем хвалебной игры
В каком месте там приятный саундтрек? Я его там вообще не заметил, при том, что в предыдущих частях были отличные запоминающиеся композиции. А тут только в самом начале играет ленивый кавер на лунную сонату, а потом только всякое дженерик-непойми-что.